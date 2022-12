Doden en vermisten bij aardverschuiving Maleisië

Bij een aardverschuiving boven een camping in Maleisië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Ongeveer 25 mensen zijn vermist.

De aardverschuiving deed zich rond 02.30 uur plaatselijke tijd voor in de deelstaat Selangor, op zo'n 50 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kuala Lumpur. Vanaf een hoogte van ongeveer 30 meter stortte de aarde op een camping.

Onder de doden is een jongen van 5 jaar, zeggen de Maleisische autoriteiten. Zeven mensen raakten gewond en ongeveer vijftig mensen zijn ongedeerd gebleven. Reddingswerkers zijn tussen de modder en de omgevallen bomen op zoek naar de vermisten.

De oorzaak van de aardverschuiving is onduidelijk. Het is weliswaar het regenseizoen in de betreffende regio, maar deze nacht was voor zover bekend geen sprake van zware regenbuien.