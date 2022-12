Nog waarschuwing voor gladheid, veel ongelukken in nacht

In het hele land kan het nog verraderlijk glad zijn. Het KNMI, de ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor bevriezing van natte weggedeelten. Op veel plekken is wel gestrooid, maar lokaal kunnen toch problemen ontstaan. Rijkswaterstaat heeft op verscheidene snelwegen de maximumsnelheid op de matrixborden verlaagd.

Voor het hele land, behalve de Waddeneilanden, geldt tot 12.00 uur vanmiddag code geel. In Zeeland is door de gladheid het busvervoer van Connexxion ontregeld, maar de dienstregeling wordt al wel langzaam hervat.

Gisteravond en vannacht gold voor het grootste deel van het land code oranje, omdat het door ijzel plotseling gevaarlijk glad werd. Op veel plaatsen gebeurden ongelukken. Auto's raakten van de weg en belandden soms in het water. Ook voetgangers en fietsers gleden uit, waardoor het in sommige ziekenhuizen druk was op de spoedeisende hulp. In Kapelle, in Zeeland, is een automobilist omgekomen nadat die van de weg was geraakt en in het water was terechtgekomen, maar onderzocht wordt nog of ook hier gladheid de oorzaak is.

Overheidsdiensten deden hun best om de gladheid te bestrijden en strooiden ruim vijf miljoen kilo zout, maar tegen ijzel valt vaak weinig te doen. Er was vannacht bovendien te weinig verkeer op de weg om het zout goed in te rijden.

Zo ging het op veel plaatsen mis: