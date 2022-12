Nog waarschuwing voor gladheid in ochtendspits, veel ongelukken in nacht

Overheidsdiensten deden hun best om de gladheid te bestrijden en strooiden ruim vijf miljoen kilo zout, maar tegen ijzel valt vaak weinig te doen. Er was vannacht bovendien te weinig verkeer op de weg om het zout goed in te rijden.

Gisteravond en vannacht gold voor de kustprovincies code oranje, omdat het daar door ijzel plotseling gevaarlijk glad werd. Op veel plaatsen gebeurden ongelukken. Auto's raakten van de weg en belandden soms in het water. Ook voetgangers en fietsers gleden uit, waardoor het in sommige ziekenhuizen druk was op de spoedeisende hulp.

Voor het hele land, behalve de Waddeneilanden, geldt tot 12.00 uur vanmiddag code geel. In Zeeland is door de gladheid het busvervoer van Connexxion ontregeld, maar de dienstregeling wordt al wel langzaam hervat.

In het hele land kan het nog verraderlijk glad zijn. Het KNMI, de ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor bevriezing van natte weggedeelten. Op veel plekken is wel gestrooid, maar lokaal kunnen toch problemen ontstaan.

In Den Haag kwam een ambulance door de gladheid vast te zitten. Dat gebeurde in de Minstreelstraat, die door een ijslaag spekglad was. Een andere ambulance moest komen om de patiënt te kunnen vervoeren. Met hulp van de brandweer kon de vastzittende ambulance weer vertrekken.

Een strooiwagen die in Den Haag bezig was een fietspad te strooien raakte zelf van de weg en kwam in het water terecht. De chauffeur kon zelf uit de wagen komen, met een nat pak. In Leeuwarden zakte een strooiwagen op een fietspad door een houten bruggetje.

Op tal van plekken belandden personenauto's in het water. Bij Wilnis (provincie Utrecht) kwam een auto ondersteboven in een bevroren sloot terecht. De deuren konden in de smalle sloot niet open. De bestuurder kon via de kofferbak worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht.

In Leiden gleed een auto de gracht in en ook in Leidschendam, Oegstgeest en Zoetermeer kwamen auto's in het water terecht, net als in Andijk (Noord-Holland) en Onstwedde (Groningen). In het Zeeuws-Vlaamse Hoek belandde een auto op zijn kop in een droge sloot.

Ook op de snelwegen, die over het algemeen beter begaanbaar waren, gebeurden ongelukken. Op de A28 bij Zeist sloeg een auto over de kop; de bestuurder bleef ongedeerd. De N200 tussen Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort was zo glad dat de provincie Noord-Holland besloot de weg helemaal af te sluiten.