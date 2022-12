Voorarrest afgezette president Peru verlengd met 1,5 jaar

Het Hooggerechtshof in Peru heeft bevolen dat de afgezette president Castillo achttien maanden in hechtenis blijft, in afwachting van het onderzoek naar 'rebellie' dat tegen hem loopt. De rechter zei niet of hij Castillo schuldig vindt, maar acht het vluchtgevaar te groot als de oud-president wordt vrijgelaten.

Castillo werd vorige week woensdag afgezet omdat hij het parlement wilde ontbinden, juist om afzetting te voorkomen. Vervolgens werd hij opgepakt op verdenking van rebellie en samenzwering.

Sindsdien wordt in tal van plaatsen geprotesteerd door Castillo's aanhangers. Ze eisen snelle verkiezingen en vrijlating van Castillo. De protesten gaan geregeld gepaard met geweld. Volgens persbureau AP zijn zeker veertien mensen omgekomen.

Noodtoestand

De demonstranten hebben politiebureaus in brand gestoken en blokkeren luchthavens. Verder hebben de autoriteiten uit vrees voor blokkades op het spoor het treinverkeer van en naar de toeristische trekpleister Machu Picchu stilgelegd. Castillo's vervanger, voormalig vicepresident Boluarte, heeft de noodtoestand afgekondigd.

De aanklager in de zaak tegen Castillo zegt dat hij mogelijk tien jaar gevangenisstraf gaat eisen. Zelf spreekt Castillo alle beschuldigingen tegen. Hij noemt de vervolging ongegrond en wil naar verluidt asiel aanvragen in Mexico.