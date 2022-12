Belg met metaaldetector doodgeschoten, vermoedelijk per ongeluk

Bij de Belgische plaats Tongeren, niet ver van de grens bij Maastricht, is afgelopen weekend een man doodgeschoten die met een metaaldetector op zoek was naar oude munten. Volgens Belgische media werd hij mogelijk door een jager aangezien voor een dier. Er zit een verdachte vast.

Het lichaam van het slachtoffer, een 31-jarige Belg uit Tessenderlo, werd maandagochtend gevonden op een veld in het dorp Rutten. Naast hem lagen een metaaldetector en een rugzak.

Woensdag arresteerde de politie een verdachte, volgens Het Belang van Limburg een 48-jarige jager uit Antwerpen. Hij verleent volledige medewerking aan het onderzoek, zegt zijn advocaat.

Aangezien voor wild dier

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar volgens Belgische media wijst alles op een ongeval. De jager en het slachtoffer kenden elkaar niet. Hun paden zouden elkaar hebben gekruist en mogelijk opende de jager het vuur omdat hij dacht dat de metaaldetectorist een wild dier was. Een ander scenario is dat het slachtoffer werd geraakt door een verdwaalde kogel.

Een vriend van de 31-jarige man schrijft op sociale media dat ze geregeld samen zochten naar oude munten, maar dat het slachtoffer zondagavond alleen op pad was gegaan. "Ik ben een vriend voor het leven kwijt. Vergeten zal ik je nooit."