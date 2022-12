Zorgen over Strep A-bacterie Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds september negentien kinderen overleden als gevolg van een Strep A-infectie, ook wel bekend als streptokokken. Dat zijn er een stuk meer dan normaal.

Het is normaal dat er in de winter meer besmettingen voorkomen, maar de piek komt nu al veel vroeger, meldt de BBC. Dat komt doordat de 'normale' cyclus van infecties, als gevolg van de coronapandemie, is veranderd. Ook hebben veel kinderen minder weerstand, doordat ze in coronatijd weinig contact hebben gehad met anderen.

De meeste mensen met een infectie hebben alleen milde klachten, zoals last van de keel of huidklachten. Sommigen krijgen als gevolg van een besmetting roodvonk. Die kinderziekte leidt tot huiduitslag en griepsymptomen. In het ergste geval kan een Strep A-besmetting een invasieve groep A-streptokokkeninfectie veroorzaken. De ziekte dringt dan door tot in het immuunsysteem en dat kan dodelijk zijn.

Penicillineproblemen

De meeste infecties zijn meestal goed te behandelen met penicilline. Door het hoge aantal besmettingen is er echter een tekort aan penicilline ontstaan. Britse apothekers mogen daarom vanaf vandaag alternatieve antibiotica verstrekken. Volgens de Britse zorgminister Quince wordt er hard gewerkt om nieuwe voorraden aan te leggen.

Naast de negentien minderjarige slachtoffers, zijn sinds september ook 58 volwassenen overleden aan een infectie. Dat is het hoogste aantal sinds de winter van 2017 op 2018. Toen stierven in de winter 27 kinderen en 328 volwassenen aan een Strep A-infectie.

Volgens de Britse gezondheidsautoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat er een nieuwe variant van Strep A rondgaat.