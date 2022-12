Bewoners vinden gemummificeerde hond (of vos) onder carport

Nieuwe bewoners van een huis in Ede hebben onder de carport bij hun woning een gemummificeerde hond, of vos gevonden. Ze troffen het overleden dier aan bij het opruimen.

De viervoeter heeft een gebroken pootje en in de ribbenkast is een gaatje te zien, maar verder is het karkas nog in goede staat, schrijft Omroep Gelderland. Volgens taxidermist Erwin van Zoelen moet het bij de carport flink getocht hebben om het dier te laten mummificeren.

"Zodat het geen kans heeft gehad om vochtig te worden en te gaan rotten. Als het waait gaan vliegen er niet op zitten en hebben ze geen tijd om het lichaam op te eten", legt Van Zoelen uit. Volgens medewerkers van de dierenambulance gaat het om een hond, maar volgens van Zoelen kan het ook om een vos gaan.

Chip

Hoe lang het dier er heeft gelegen is niet bekend. Dierenambulance Gelderse Vallei heeft geprobeerd de eigenaar te achterhalen. Doordat het dier geen chip heeft, gaat dat lastig: "We hebben tot jaren terug de archieven van Amivedi afgespeurd, aangezien dat een platform is waar mensen vermiste huisdieren registreren. Maar dat leverde helaas niets op", vertelt een medewerker aan de regionale omroep.

Als niemand zich als eigenaar meldt, zal het dier gecremeerd worden. De as zal "op een mooi plekje in het bos" worden uitgestrooid.