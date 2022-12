Miedema loopt ogenschijnlijk zware knieblessure op, ook Beerensteyn valt uit

Bij een onschuldig duel om de bal lijkt Vivianne Miedema een ernstige knieblessure te hebben opgelopen. Geen geruststellend beeld, zeven maanden voordat het WK voetbal voor vrouwen begint.

Op slag van rust in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais ging de Oranje-spits tegen de vlakte en werd ze in tranen, met haar linkerbeen gespalkt, per brancard van het veld gedragen. Miedema's partner en collega bij Arsenal Beth Mead ging op krukken, zij scheurde ... geleden een kruisband,

De ernst van de knieblessure is nog onduidelijk, maar Lyon-middenvelder en Oranje-international Daniëlle van de Donk was bepaald niet positief tijdens een vlug perspraatje in de rust. "Ik voel me verdrietig voor haar, dit wens je niemand toe. Het ziet er niet goed uit. Mijn gedachten zijn bij haar."