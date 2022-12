Duizenden Turken demonstreren in Istanbul na veroordeling Erdogan-rivaal

Na zijn overwinning werd de uitslag in eerste instantie ongeldig verklaard. Imamoglu reageerde toen: "Degenen die de verkiezingen hebben geannuleerd, zijn idioten." Hij zei dat dit een reactie was op binnenlandminister Soylu, die hem voor idioot had uitgemaakt. Toen er opnieuw werd gestemd, won Imamoglu met een groter verschil.

Imamoglu is lid van de seculiere partij CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije. Hij won in 2019 tot ieders verrassing de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. Omdat de stad gezien wordt als het culturele en economische centrum van Turkije, was dat een pijnlijke nederlaag voor Erdogan.

Betogers in Istanbul stonden bij het gemeentehuis en hadden Turkse vlaggen bij zich. "Er komt een dag dat de AKP ter verantwoording wordt geroepen", scandeerden sommigen. De AKP is de regeringspartij van Erdogan.

Persbureau Reuters sprak met een man die 200 kilometer gereisd had om bij de demonstratie te zijn: "De regering is bang, dat is waarom deze uitspraak er ligt." Een andere betoger zegt dat hij is gekomen om "de rechten en stemmen van miljoenen inwoners van Istanbul te beschermen". "We zijn hier omdat we willen leven in een land met een rechtsstaat."

Ook Imamoglu liet zich zien bij de demonstratie. Hij zei dat hij steun voelt van veel Turken. "Alle 16 miljoen inwoners van Istanbul, onze natie en onze grote Turkse alliantie staan achter mij. We zullen de machtsorde bij de verkiezingen volgend jaar veranderen."

Imamoglu voorlopig nog burgemeester

Imamoglu was een van de belangrijkste kandidaten om Erdogan uit te dagen bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Als zijn straf blijft staan, mag hij geen politiek meer bedrijven, in ieder geval niet zolang als hij in de cel zit.

Imamoglu is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. De verwachting is dat dat zeker een jaar kan duren. Tot die tijd kan hij aanblijven als burgemeester van Istanbul.