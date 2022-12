Nederlandse bijdrage missie internationale coalitie tegen IS in Irak verlengd

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor verlenging van de Nederlandse bijdrage voor de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak. Volgende week wordt over dit voorstel van de ministers Hoekstra en Ollongren gestemd maar D66, VVD, GroenLinks, SGP, PvdA - en naar alle waarschijnlijkheid CDA - steunen het voorstel.

De bijdrage van ons land in de regio kan dan tot eind 2023 worden voortgezet. In Bagdad en Erbil zijn nu ruim 120 Nederlandse militairen.

De meeste uitgezonden militairen worden ingezet voor de bescherming van de internationale luchthaven bij Erbil in Koerdisch Noord-Irak. Deze taak wordt in juni stopgezet. Bondgenoten moeten het werk dan overnemen.

Verder levert Nederland enkele tientallen militairen voor de NAVO en EU-missie voor de hervorming van de Koerdische veiligheidssector.

In een brief vorige maand aan de Kamer stelden de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie dat "een veiliger en stabieler Irak in de kern van een zeer instabiele regio, aan de rand van Europa van strategisch belang blijft voor Nederland".

Ze constateren dat Irak nog altijd met "een groot aantal uitdagingen kampt dat duurzame ontwikkeling in de weg staat". "Zo gaat het land gebukt onder onveiligheid, langdurige ontheemding, (...) een ineffectief overheidsbestuur in een politiek systeem dat continu onder druk staat." Ook schrijven de ministers over "corruptie, en weinig economisch perspectief".

Ondersteuning en advisering

Volgens D66-Kamerlid Hammelburg is steun gezien de fragiele situatie in de regio dan ook nog steeds van belang. De taak van de militairen ter plekke is wel steeds meer verschoven van beschermend naar adviserend, ziet Hammelburg. "De militaire kracht van IS in Irak is gebroken en nu is het zaak dat de veiligheidstroepen van Irak het zelfstandig gaan doen. De militairen kunnen hen helpen met trainen, ondersteunen en adviseren."

Omdat de situatie van dag tot dag kan veranderen wordt in de Kamer steeds over verlenging van termijnen van zes maanden gesproken en besloten. Het kan dus goed dat ook na 2023 nog Nederlandse militairen in de regio meedoen aan de internationale coalitie maar dat wordt pas in een later stadium besloten.