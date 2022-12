VWS openbaart honderden pagina's met stukken Sywert-deal

Het ministerie van VWS heeft vandaag honderden pagina's aan sms- en chatberichten over de Sywert-deal openbaar gemaakt. Het gaat om berichten van onder meer de toenmalige ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Rijn (Medische Zorg).

De informatie heeft betrekking op de overeenkomst tussen het Landelijk Consortium hulpmiddelen en Relief Goods Alliance, de organisatie van Sywert van Lienden.

Die laatste verdiende samen met zijn zakenpartners miljoenen euro's met de verkoop van mondkapjes aan de overheid, terwijl hij had gezegd dit "om niet" te doen, dus zonder winst te maken.

Bekend was al dat het Landelijk Consortium hulpmiddelen LCH zich onder druk gezet voelde door het ministerie van Volksgezondheid. Het adagium was "kopen, kopen, kopen", schetsten betrokkenen al eerder. Het consortium adviseerde aanvankelijk "negatief" over het aanbod van het bedrijf van Van Lienden.

Het ministerie wilde de berichten al eerder openbaren op grond van de Wet open overheid (Woo). Dat proces duurde langer omdat de stukken voor een deel opnieuw moesten worden beoordeeld en omdat er veel handmatig werk bij kwam kijken.

"Deze stukken omvatten 2 procent van de totale verzameling van chatconversaties (circa 230.000 pagina's)", aldus het ministerie.