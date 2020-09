Randstedelijke regio's nemen zelf ook extra maatregelen tegen corona

Politie op het Leidseplein in Amsterdam, augustus 2020 - ANP

De kroegen eerder dicht en beperking van de groepsgrootte bij bijeenkomsten. Die nieuwe maatregelen van het kabinet gelden vanaf zondag in de zes veiligheidsregio's die wat betreft coronabesmettingen in de gevarenzone zitten. Daarnaast mogen de Randstedelijke regio's (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Hollands Midden en Kennemerland) ook zelf nog aanvullende maatregelen nemen, met instemming van het kabinet. De meeste kiezen voor grofweg dezelfde maatregelen: intensievere samenwerking met groepen waar corona om zich heen grijpt, strengere naleving van bestaande regels en speciale 'venstertijden' voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld in bibliotheken en zwembaden.

"Ik hoop dat het de urgentie weer wat gaat vergroten", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb over de nieuwe maatregelen in zijn stad. "Ook vandaag waren er weer honderden besmettingen in Rotterdam, en helaas een paar doden en ziekenhuisopnames. Het is menens, het virus is niet weg." Volgens de burgemeester zijn alle Nederlanders collectief verantwoordelijk voor de heropleving van het virus. "We hebben met elkaar na 1 juni de boel laten verslonzen. We hebben tegen de mensen gezegd: 'we hebben het onder controle, we kunnen weer op vakantie, etcetera.' Daarmee hebben we het klimaat gecreëerd van 'het hoeft allemaal niet meer'. En dat is echt een slecht signaal. Dit is slechts het begin van nog veel meer maatregelen, vrees ik."

Burgemeester Aboutaleb: 'We hebben het collectief laten verslonzen' - NOS

Veel aanvullende maatregelen, bovenop die van het kabinet, neemt Aboutaleb niet: op markten en in supermarkten wordt weer steviger gehandhaafd op de naleving van de corona-maatregelen, zegt hij. Er wordt ook contact gezocht met twee groepen in Rotterdam waarbinnen veel nieuwe besmettingen zijn: studenten en migranten. De eerste groep wordt opgeroepen zich te melden met goede ideeën om besmettingen in studentenhuizen te voorkomen. Het beste idee wordt beloond met 10.000 euro. Migrantenorganisaties worden opgeroepen mee te helpen de coronamaatregelen duidelijk te maken aan mensen die het Nederlands niet machtig zijn. De gemeente wil bijspringen met geld voor bijvoorbeeld websites of drukwerk. Geen feesten meer in park of op strand Ook de regio Kennemerland (Zandvoort, Haarlem en omstreken) zet vooral in op intensievere samenwerking met studenten, twintigers en migrantengroepen. Daarnaast wordt er meer energie gestopt in het tegengaan van illegale feesten in recreatiegebieden, en blijven muziekoptredens en feestjes met versterkte muziek verboden op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Amsterdam-Amstelland sluit vanaf nu ook parken in de nacht, om illegale feesten tegen te gaan, maar nog onduidelijk is om welke locaties het precies gaat. Ook is niet duidelijk hoe de gemeente niet-omheinde parken gaat afsluiten. In de regio Haaglanden komen er controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, volgt sluiting voor 2 weken, daarna een maand en daarna zelfs drie maanden. "Dat doen we niet omdat we het fijn vinden, maar om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen omlaag gaat", zegt de Haagse burgemeester Van Zanen.

Quote Het is echt verslapt. Henri Lenferink, burgemeester Leiden