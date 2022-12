Pauw spreekt aantijgingen in rapport rond wangedrag vrouwenvoetbal VS tegen

Volgens het rapport bekritiseerde Pauw speelsters door te zeggen dat ze "too big" waren, terwijl ze anderen juist opzichtig prees omdat ze gewicht waren verloren. Enig verband met de gezondheid of prestaties ontbrak daarbij. Volgens de speelsters kreeg een van hen door de opmerkingen van de Amsterdamse te kampen met een eetstoornis.

Pauw, voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen en tegenwoordig succesvol met de Ierse vrouwenploeg die ze naar het WK 2023 heeft weten te loodsen, zou zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van opmerkingen over het - in haar ogen - overgewicht van sommige speelsters.

Er is een tweede rapport verschenen over het wijdverbreide wangedrag in de National Women's Soccer League, de hoogste professionele voetbalcompetitie voor vrouwen in de Verenigde Staten. Een opvallende naam die daarin valt, is die van Vera Pauw, die in 2018 Houston Dash onder haar hoede had.

In het rapport staat beschreven dat Pauw weliswaar voor het onderzoeksteam is verschenen, maar dat zij weigerde mee te werken en zich vervolgens beperkte tot een schriftelijke ontkenning van wat zij "vermoedde" dat de beschuldigingen tegen haar waren. Ze sprak ook tegen ooit opmerkingen te hebben gemaakt over het uiterlijk van een speelster.

'Wilde wel meewerken'

Pauw laat tegenover de NOS weten dat het iets anders is gegaan. "Natuurlijk heb ik wel meegewerkt. Direct. Ik wilde alleen het gesprek opnemen. Ik zat daar namelijk in mijn eentje tegenover vier leden van het onderzoeksteam. Zij hebben toen het gesprek eenzijdig gestopt."

"Daarom heb ik mijn verhaal schriftelijk gedaan. Want ik wilde meewerken en open zijn. Maar ik moest blijkbaar hoe dan ook in dat onderzoek voorkomen. Ik kan er nu verder niets over zeggen, maar dat komt nog wel, want dit gaat ver over mijn grenzen heen."

De FAI, de Ierse voetbalbond, ziet vooralsnog geen reden tot maatregelen. Integendeel, de bond zegt volledig achter Pauw staan in haar voorbereiding met de nationale ploeg op het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Ierland heeft zich voor het eerst geplaatst voor dat mondiale eindtoernooi.