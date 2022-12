KNMI waarschuwt voor gladheid, meerdere ongelukken gebeurd

Het KNMI waarschuwt dat het verraderlijk glad kan zijn, met uitzondering van de Waddeneilanden. In tien provincies gold urenlang code oranje, maar dat werd om 02.00 uur afgeschaald naar code geel.

Code geel houdt dat het nog steeds lokaal glad kan zijn, maar niet meer "op uitgebreide schaal". De gladheid houdt waarschijnlijk nog aan tot het einde van de ochtend, zegt het KNMI.

Met name uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland en Groningen kwamen de afgelopen avond meldingen van gladheid. Op sommige plekken veranderden straten in een ijsbaan. In Kortenhoef, bij Hilversum, raakte een auto van de weg. In Delft reed een auto door de gladheid tegen een muur, en in Zoetermeer en Oegstgeest belandden auto's in het water. Over mogelijk letsel is niets bekend.