KNMI waarschuwt voor gladheid, code oranje in noorden, oosten en westen

Het KNMI heeft voor de noordelijke, oostelijke en westelijke provincies code oranje uitgegeven. Daar vallen vanavond buien, waardoor het verraderlijk glad kan worden. Ook in het zuidoosten van het land kan het plaatselijk glad zijn. Rijkswaterstaat laat weten dat er strooiwagens worden ingezet, maar dat weggebruikers alert moeten zijn.

Met name uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland en Groningen komen meldingen van gladheid. Op sommige plekken zijn straten veranderd in een ijsbaan. In Kortenhoef, bij Hilversum, raakte een auto van de weg. In Delft reed een auto door de gladheid tegen een muur, en in Zoetermeer belandde een auto in een sloot.

Ook zijn op knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht meerdere ongelukken gebeurd, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen persbureau ANP. De N200 - tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort - is afgesloten vanwege de gladheid. Het gestrooide zout zou door het weinige verkeer onvoldoende in de weg zijn gereden.