Geen WK-finale voor Makkelie: Pool Marciniak leidt Argentinië-Frankrijk

De WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk staat zondag onder leiding van Szymon Marciniak. De Poolse arbiter floot eerder de duels Argentinië-Australië en Frankrijk-Denemarken.

Marciniak is de eerste Pool die als scheidsrechter een WK-finale leidt. De troostfinale van zaterdag, tussen Marokko en Kroatië, is toegewezen aan Abdulrahman Al-Jassim uit gastland Qatar, die onder meer wordt bijgestaan door VAR-assistent Pol van Boekel.

Makkelie

Danny Makkelie zat ook bij de laatste acht arbiters, maar de Nederlander viel af voor de eindstrijd en troostfinale. Een aanstelling voor de wedstrijd van de Argentijnen leek sowieso uit den boze na de soms verhitte kwartfinale tegen Oranje.

Makkelie kwam bij het WK in de groepsfase twee keer in actie. Hij floot Spanje-Duitsland en Polen-Argentinië. In de knock-outfase kreeg hij geen wedstrijden toebedeeld.