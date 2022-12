Flevoland gaat varend ontgassende binnenvaartschepen bestraffen

Binnenvaartschepen die varend giftige gassen uit de tanks van het schip laten ontsnappen, worden in Flevoland aangepakt. Er komen meer controles op vaarroutes en vanaf komend voorjaar zullen de omgevingsdienst, havendiensten en het waterschap alerter zijn op schepen die varend ontgassen, laat gedeputeerde Gebke van Gaal aan de Provinciale Staten weten.

Als binnenvaartschepen gelost worden, kan er een deel van de lading in het ruim achterblijven. Omdat schepen 'schoon' moeten zijn voor de volgende lading, kunnen de overgebleven stoffen al varend uit het schip worden geblazen.

Dat gebeurde vorig jaar voor de kust van Flevoland tussen de 100 en 400 keer met kankerverwekkend stoffen die in het water of op het land terecht kunnen komen, schrijft Omroep Flevoland.

Snuffelpalen

Aanvankelijk stelden overheden dat optreden lastig was, maar volgens de gedeputeerde wordt het ontgassen nu collectief aangepakt. Om het werk van controleurs makkelijker te maken komen er elektronische snuffelpalen langs het water die ontgassen in een vroeg stadium ontdekken. Bij een melding zal Rijkswaterstaat of de Inspectie Leefomgeving en Transport optreden.

Om te voorkomen dat de schepen voor de kust van omliggende provincies hun ruim schoonblazen, zal ook het toezicht daar worden opgeschroefd.