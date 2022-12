Makers platform Onlyfans waarschuwen: ga niet je eigen grenzen over

NOSop3 sprak tientallen grote Onlyfans-makers die jonge mensen ervoor willen waarschuwen niet te licht te denken over de stap om expliciet beeld van jezelf te delen. "Veel jonge mensen die eraan beginnen, willen alleen foto's in lingerie plaatsen. Maar als ze merken dat dat niet genoeg geld oplevert, gaan ze hun eigen grenzen over", zegt maker Bibi (33). "Als je niet al bekend bent buiten Onlyfans, is het eigenlijk onmogelijk om er heel veel geld mee te verdienen."

Op de platforms kun je als gebruiker in ruil voor betaling op allerlei dingen rekenen. Persoonlijke beelden van degene op wie je je abonneert, persoonlijke chats en aandacht. En je kunt, als je extra betaalt, ook exclusieve verzoeken doen.

"Toen ik eraan begon was het nog niet zo groot, inmiddels is er heel veel concurrentie", vertelt Maris (27), die zo'n 10.000 euro per maand verdient via het platform. "Zelf maak ik geen pornografische content, maar ik kan me voorstellen dat als je er nu aan begint je toch telkens verder gaat omdat je wil opvallen."

Hulporganisatie Fier

Johannes Dijkstra, van hulporganisatie Fier, ziet ook het gevaar van die verschuivende grenzen. "De drempel om te beginnen is laag en daar zit het gevaar in." Jonge mensen hebben ook volgens Dijkstra de verkeerde verwachtingen. "Als je volgers krijgt, dat is überhaupt nog maar de vraag, wil je die blijven trekken en tevreden houden. Dan is het gevaar dat je steeds een stapje verder gaat om dat voor elkaar te krijgen."

En hoewel het beeldmateriaal achter een betaalmuur zit, kan dat ook uitlekken als mensen er opnames van maken en die verspreiden. "Ik begon met Onlyfans toen ik 18 was en zat in mijn examenjaar. Op de laatste dag van mijn examens zijn foto's van mij uitgelekt, geen idee hoe", vertelt maker Sepanta Arya (20). "Het kwam bij docenten terecht, iedereen zag het. Dat was echt een dramatische dag. Mijn leven is voorbij, dacht ik toen."

Dus zo'n betaalmuur wekt misschien de indruk dat je naaktbeelden veilig zijn, dat hoeft niet per se zo te zijn. Dijkstra van Fier: "Grensoverschrijdend gedrag online heeft dezelfde effecten als offline. Je slaapt er slecht door, hebt doemgedachten, het zit constant in je hoofd. Veel mensen die zoiets meemaken denken: het is mijn eigen schuld. Maar het is heel erg belangrijk om toch aan de bel te trekken, want je hebt altijd recht op hulp."