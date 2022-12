Grondlegger Karel van Eerd (84) van supermarktketen Jumbo overleden

Karel van Eerd, grondlegger van Jumbo Supermarkten, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Van Eerd, 84 jaar geworden, was al geruime tijd ziek. Toch was hij tot het laatste moment betrokken bij Jumbo als president-commissaris.

"Karel, ons pa, was voor ons een fantastische man en vader, een echte familieman", laat zijn familie weten. "We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf."

Pionier in supermarktwereld

Van Eerd was afkomstig uit een familie die al sinds het begin van de 20e eeuw groothandels in levensmiddelen had. Van Eerd kwam in 1957 op 18-jarige leeftijd in de zaak, toen zijn vader rustiger aan moest doen. Hij nam al snel de dagelijkse leiding over.

De naam Jumbo werd niet bedacht door Van Eerd, maar door de Tilburgse supermarktondernemer Jan Meurs. Van Eerd kocht de naam en formule in 1984 over. Halverwege de jaren 80 waren er drie Jumbo-winkels, in de jaren daarna openden er tientallen winkels in het zuiden van het land. Inmiddels zijn het er meer dan 700, met ook een aantal in België.