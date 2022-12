Minister van Justitie stuurt aan op verbod op necrofilie

Het kabinet stuurt aan op een verbod op necrofilie. Begin deze maand adviseerde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dit. En minister Yesilgöz zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat ze er wel voor voelt om dit advies over te nemen.

De minister van Justitie en Veiligheid hakt in het voorjaar de knoop door. Dan komt ze met een beleidsnotitie over het onderwerp. Maar in antwoord op vragen van onder meer PVV, CDA en VVD liet ze alvast doorschemeren dat seksuele handelingen met lichamen van overledenen ook wat haar betreft expliciet strafbaar moeten worden.

Nu bestaat in Nederland geen specifiek wetsartikel tegen necrofilie en wordt een lijk beschouwd als een voorwerp en niet als een overleden mens. Dat zou volgens de Kamer moeten veranderen.

PVV-Kamerlid Helder sprak van "een ernstige inbreuk op de integriteit van de overledene". Ze wees erop dat het in andere westerse landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland en de VS strafbaar is en vroeg de minister daar ook in Nederland voor te zorgen.

Het WODC stelde begin deze maand in zijn advies dat het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer ook na het overlijden moeten doorwerken.

Het advies werd geschreven in opdracht van Yesilgöz' voorganger, Grapperhaus, die destijds meldde dat necrofilie weinig voorkomt en meestal in combinatie met moord of doodslag, waarvoor de daders wel worden vervolgd.