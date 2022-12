Rechter verwerpt Surinaamse bezwaren tegen vroege excuses slavernijverleden

De Surinaamse organisaties wilden later excuses en eisten een verbod op nationale excuses vóór 1 juli volgend jaar. Er lopen nog onderzoeken naar de precieze rol van Nederland bij de slavenhandel. Volgens de organisaties moet het kabinet die onderzoeken afwachten, omdat anders niet duidelijk is waarvoor Nederland precies excuses aanbiedt. Ook wilden ze betrokken worden bij de voorbereidingen.

Verder is er sprake van een ethische kwestie, zegt de rechter. De organisaties betoogden dat het kabinet de zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden, maar de Staat is niet verplicht om excuses aan te bieden. Het is iets waartoe de Staat zich moreel verplicht voelt. Dat kan alleen afgewogen worden door de Staat zelf en daarom kan een rechter niet ingrijpen, oordeelt de rechtbank.

Het gaat om de stichtingen Wi Kon Na Wan, Mart Radio , Eer en Herstel , Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit, Keti Koti en de vereniging Wi-Sten. Zij deden vandaag voor de rechter een beroep op de openbare orde en op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Maar dan gaat het over burgerrechtelijke bevoegdheden. Hier gaat het om de overheid en daarom snijden deze argumenten in dit geval geen hout, oordeelt de rechtbank.

Onzorgvuldig bestuur

"Er is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad en onzorgvuldig bestuur, omdat de organisaties zijn geschoffeerd", betoogde hun advocate Joancy Breeveld in de rechtbank. Er zijn voorstellen gedaan vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap over hoe er excuses gemaakt kunnen worden. "Daar is geen reactie op gekomen. Ze liggen al een jaar bij de overheid en nu komen er plotseling excuses op 19 december."

Het bericht over de vroege excuses, zonder overleg, sloeg in als een bom, volgens advocate Breeveld: "Dat werkte traumatiserend. Het vertrouwensbeginsel is geschonden. De overheid doet wat ze wil en dat is in deze situatie extra pijnlijk. Er wordt zelfs in het midden gelaten of er wel excuses worden aangeboden. Oprechte excuses moeten in samenspraak gaan."

Bovendien is er geen openheid, zei de advocate: "De geheimzinnigheid rond de excuses duren nog voort en dat brengt schade toe aan degenen aan wie de excuses gericht zijn."

Volgens de landsadvocaat is er geen sprake van onzorgvuldig bestuur, juist omdat er de afgelopen jaren met veel mensen en belangenorganisaties, en op veel momenten, is gesproken over het slavernijverleden en hoe daarmee om te gaan. Dat mondde uit in het advies van vorig jaar zomer om excuses aan te bieden.

Ook betoogde de landsadvocaat dat degene die excuses maakt, daar zelf over gaat: "Die heeft een bijzonder grote ruimte om excuses te maken, namelijk aan wie, over wat en wanneer." Maar hij zei ook dat het kabinet het zeer betreurt dat mensen zich gekwetst voelen en dat het totaal niet de bedoeling was: "De Staat beseft dat er moet worden geluisterd en na al het geuite wantrouwen, ook hier, zou ik zeggen dat de Staat nog veel heeft te leren." Dat leverde hem in de rechtszaal applaus op van de tegenpartij.