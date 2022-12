Pontje weg? Dan maar een nieuwe fietsbrug bij Breukelen

Er komt een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt maximaal twintig miljoen euro beschikbaar.

"Ik ben blij dat we het met elkaar eens zijn geworden over een fietsbrug. Dat biedt voor de toekomst perspectief voor de mensen die nu afhankelijk zijn van de pont", zegt minister Mark Harbers bij RTV Utrecht. "Voor de korte termijn kijken we of de pont voorlopig kan blijven varen."

De aanleg van een permanente verbinding is de onverwachte uitkomst van een lang onderhandelingsproces tussen het ministerie, de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht.

Levensgevaarlijke manoeuvres

Rijkswaterstaat wilde van de pontverbinding af. Het kleine pontje moet soms levensgevaarlijk manoeuvres maken om tussen de grote schepen op het Amsterdam-Rijnkanaal door te steken. In oktober 2010 kwam de veerman om het leven toen hij werd overvaren door een vrachtschip.

Eerder kondigde Rijkswaterstaat aan dat het pontje op 1 augustus zou stoppen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Later werd dat uitgesteld naar 31 december.

Laat ons niet zwemmen

Veel omwonenden legden zich daar niet bij neer. Kinderen uit Nieuwer ter Aa, Kortgene, Vinkeveen en Abcoude gebruiken het pontje om van huis naar hun middelbare school in Breukelen en terug te fietsen. Bijna acht kilometer omfietsen via de grote boogbrug een stuk verderop is volgens Egbert Bouman van het bewoners-actiecomité Laat ons niet zwemmen "geen aanvaardbaar alternatief".

Op 9 november kregen de bewoners steun van de Tweede Kamer. Die besloot in meerderheid dat het pontje niet zomaar mag verdwijnen. Dat leidt nu tot het besluit een fietsbrug aan te leggen. Het ministerie draait op voor maximaal 20 miljoen van de aanlegkosten, provincie en gemeente moeten de brug daarna onderhouden.

Nog geen ontwerp

Het enige probleem dat nu nog speelt, is dat de aanleg van de brug nog wel eventjes gaat duren. Er is nog niet eens een ontwerp.

Afgesproken is nu dat de pont zo lang mogelijk in de vaart blijft als tijdelijke oplossing. Onderzoeksinstituut MARIN, dat het eerdere veiligheidsonderzoek deed, gaat kijken naar mogelijke aanvullende maatregelen om dat zo veilig mogelijk te doen. Als exploitant van het pontje zal Rijkswaterstaat daar ook mee akkoord moeten gaan.