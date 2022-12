Snowboardster Dekker stunt op parallelreuzenslalom met eerste WB-zege

Snowboardster Michelle Dekker heeft voor een stunt gezorgd door in het Italiaanse Carezza de parallelreuzenslalom te winnen. Het is haar eerste zege in het wereldbekercircuit.

De 26-jarige Zoetermeerse kwalificeerde zich in de ochtenduren als negende voor de finaleronde. Vervolgens rekende ze af met de Duitse Ramona Hofmeister (die slechts 0,01 tekortkwam), de Japanse Tsubaki Miki (die in de kwalificatie de snelste was geweest), de Zwitserse Ladina Jenny en in de finale de Poolse Aleksandra Krol.

'Geeft rust en vertrouwen'

Dekker toonde aan het eind van vorig seizoen al haar stijgende vorm door vierde te worden op de Olympische Spelen in Peking en derde in de wereldbekerrace in Rogla. Ze is de eerste Nederlandse die een WB-wedstrijd wint sinds Nicolien Sauerbreij in 2010 haar laatste van acht overwinningen boekte.

"Ik ben superblij met dit resultaat", jubelde Dekker. "Eind vorig seizoen viel al veel op de goede plek. Geweldig dat ik nu de beste ben. Dit geeft veel rust en vertrouwen om verder te bouwen."