Verwaarloosd vee kan moeilijk bij voer in Brabant, 57 dieren in beslag genomen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft 57 verwaarloosde dieren in beslag genomen in de provincie Noord-Brabant. Waar precies is niet bekend.

Het gaat om 57 verwaarloosde koeien en kalfjes. De veehouder werd tijdens de inbeslagname opgepakt, omdat hij zich agressief gedroeg tegenover de inspecteurs van het NVWA. Dat meldt Omroep Brabant.

De dieren stonden in een laag mest die zo dik was, dat ze slecht bij hun voer konden. De dieren hadden geen vers water. In de stal waren 'scherpe en uitstekende delen' te vinden waaraan de koeien en kalveren zich konden verwonden. Inmiddels wordt het verwaarloosde vee opgevangen op een ander adres.

16 exotische dieren in beslag genomen

De NVWA heeft ook in de provincie Zuid-Holland dieren in beslag genomen. Daarbij gaat het om 16 'exotische' dieren, waaronder stokstaartjes, woestijnvosjes en een aantal vogels.

De dieren zaten in te kleine hokken en kooitjes. Omdat het de eigenaar niet is gelukt om de dieren geschiktere onderkomens te geven, zijn ze nu elders ondergebracht.