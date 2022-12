Hoekstra ontbiedt Iraanse ambassadeur vanwege executie demonstranten

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in ons land ontboden op het ministerie. De diplomaat moet daar uitleg geven over de mensenrechtensituatie in zijn land. Directe aanleiding zijn de executies van demonstranten. Het gesprek zal waarschijnlijk later vandaag plaatsvinden.

Het regime in Teheran treedt al maanden keihard op tegen burgers die demonstreren tegen de verplichte hoofddoek voor vrouwen en andere onderdrukkende regels.

De ambassadeur moet tekst en uitleg geven en Nederland zal opnieuw zijn afschuw uitspreken over de gang van zaken in het land. "Als je ziet dat daar dappere vrouwen en mannen de straat op gaan en als je dan het hele harde optreden van het regime ziet, tot en met executies aan toe. Dat kan absoluut niet door de beugel."

Kamer vroeg het ook

De Tweede Kamer nam gisteren een motie van Volt en een groot aantal andere partijen aan, waarin Hoekstra werd opgeroepen om de ambassadeur op het matje te roepen. Volgens de minister is dat niet de reden geweest om het ook daadwerkelijk te doen.

Hij wijst erop dat hij en zijn Europese collega's al verschillende keren hun afschuw hebben uitgesproken en ook sancties tegen het regime hebben ingesteld.

In Iran zitten ook waarschijnlijk twee Nederlanders vast. Hoekstra wilde niet zeggen of zij direct gevaar lopen en of dat ook een aanleiding is geweest om de ambassadeur te ontbieden. "Hun zaak is er niet bij gediend als ik dat verder publiekelijk uit de doeken doe."