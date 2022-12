ECB verhoogt de rente weer, maar minder hard

Ook elders in de wereld nemen centrale banken wat gas terug bij het verhogen van de rente. De centrale bank van Engeland verhoogde de rente van 3 naar 3,5 procent, ook een minder grote stap dan de afgelopen maanden. Ook de Amerikaanse centrale bank , de Fed, verhoogde het belangrijkste tarief minder hard, met 0,5 procentpunt. Daarmee komt de belangrijkste rente in de VS uit op een bandbreedte van 4,25 tot 4,5 procent.

Met het verhogen van de rente wil de ECB de inflatie dempen en de economie afremmen. De inflatie is nog altijd torenhoog: in november was het bijna 10 procent. Dat is al wel lager dan in september en oktober, toen de prijsinflatie meer dan 14 procent was.

Intussen is ook duidelijk dat de economie in veel landen de komende maanden in een recessie terechtkomt. En de centrale bank moet ervoor waken dat de renteverhogingen een recessie niet te veel aanwakkeren.

Sinds de eerste renteverhogingen door de ECB is bij veel banken de spaarrente ook weer gestegen, zij het dat die nog altijd erg laag is. Bij de grootbanken is het 0,25 procent bij spaarbedragen tot 25.000 of 50.000 euro, daarboven geven de banken 0,15 procent.

De hypotheekrente stijgt ook mee. In de afgelopen zes maanden is de rente voor een 10-jaars hypotheek opgelopen van 3 procent naar ruim 4 procent. De hypotheekrentes zijn overigens de laatste weken licht gedaald.