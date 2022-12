Schouten en Weidemann vinden geen verklaring voor off-day: 'Zullen het misschien nooit weten'

Terwijl de ijsmachines rondreden op de Calgary Olympic Oval, keken Irene Schouten en Isabelle Weidemann vanaf de kussens langs de baan vol vraagtekens naar het scorebord. Na de drie kilometer dacht zowel de olympisch kampioene als de winnaar van het brons: wat is hier gebeurd? Ze stonden beiden op het podium bij de eerste twee wereldbekers van het seizoen, in het Noorse Stavanger en Heerenveen. Maar een week geleden strandde Schouten als zevende, Weidemann kwam niet eens verder dan de elfde plek. 'Weet het nog steeds niet' "Irene en ik staan altijd wel in de topvijf, zelfs bij een slechte rit", zegt Weidemann. Op de vraag waar die off-day vandaan kwam, hebben ze een kleine week later allebei de vinger niet kunnen leggen. "Ik rijd gewoon prima rondjes", zegt Schouten in aanloop naar het tweede wereldbekerweekeinde in Calgary. "Niet wereldrecord-waardig, maar het gaat prima en vorige week ook. Dus ik weet nog steeds niet wat het is."

Een reportage van verslaggever Bert Maalderink met Irene Schouten, die vrijdag aast op revanche in Calgary na een beroerde drie kilometer. - NOS

Weidemann: "Ik heb me flink achter de oren gekrabd, maar ik weet het niet. Ik zat met mijn coach in de auto en we hebben het er lang over gehad. We kwamen tot een lijst van wel 45 dingen die verkeerd zouden kunnen zijn gegaan", aldus de Canadese. "Maar ik heb goed getraind, was niet ziek, mijn materiaal was in orde en met de loting was ook niks mis. Misschien zullen we het wel nooit weten."

De Canadese Isabelle Weidemann blikt terug op haar mislukte drie kilometer van een week geleden en kijkt vooruit naar de vijf kilometer van komende vrijdag. - NOS

Schouten wist direct na de race, gewonnen door de Noorse Ragne Wiklund, al niet waar ze de oorzaak van de slechte rit moest zoeken. Maar ze revancheerde zich twee dagen later alweer met winst op de massastart. Daarmee bewees ze vooral zichzelf: er is niks mis. Opeens toch nerveus Weidemann heeft die bevestiging nog niet voor de vijf kilometer, die komende vrijdag op het programma staat. "Ik hou van de vijf kilometer, maar ben ook wel nerveus. Dat ben ik normaal gesproken niet, maar ik ben niet eerder een vijf kilometer ingegaan na zo'n slechte rit." Bekijk hieronder het programma van de wereldbeker in Calgary van komend weekeinde: