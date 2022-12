Drenthe poetst kikkers om verspreiding watercrassula te voorkomen

Natuurbeschermers nemen rigoureuze maatregelen om te voorkomen dat de gevreesde watercrassula zich verspreidt vanuit een ven niet ver van het Drentse dorp Valthe.

Het ven is gedempt. Elke kikker, pad, salamander en ander amfibie uit het ven wordt schoongespoeld en gaat in quarantaine. De dieren worden pas weer uitgezet als duidelijk is dat ze de gevreesde watercrassula niet meer bij zich dragen.

Niet alleen de dieren, ook de laarzen van de mensen die betrokken zijn bij het werk en de banden van de voertuigen, moeten goed worden schoongemaakt, meldt RTV Drenthe.

Stuk voor stuk wegvangen

De operatie begon vorige week, net voordat de vorst inviel. Terwijl vrijwilligers van de reptielenwerkgroep RAVON de amfibieën stuk voor stuk vingen, poetsten en schrobden, werd het ven dichtgegooid met schoon zand uit twee poelen die net iets verderop speciaal zijn gegraven. In die nieuwe poelen zullen de amfibieën worden uitgezet. Inmiddels zijn honderden amfibieën schoongespoeld.

De Crassula helmsii, ofwel de watercrassula, is een voorbeeld van een invasieve exoot, die inheemse planten bedreigt. De plant komt oorspronkelijk uit Australië als sierplant, is hier verwilderd en exposief gegroeid, waardoor het een echte plaagsoort is geworden. Een minuscuul stukje stengel van drie millimeter kan uitgroeien tot een nieuwe plant, schrijft website Naturetoday. De plant vormt dichte matten, waardoor hij ander leven in het water verstikt en het ven dichtgroeit.

Amfibieënwalhalla

Boswachter Linde Veldhoen: "Hier in Valthe is het amfibieënwalhalla van Nederland. Er komen ontzettend veel verschillende soorten voor. Het is een van de laatste plekken waar de bedreigde knoflookpad zich in groten getale voortplant en overwintert. Nu zitten ze in de grond om te overwinteren. In het voorjaar komen ze er weer uit en zoeken ze de poelen weer op. Daarom graven we twee nieuwe poelen waar ze zich dan kunnen voortplanten."

Of het allemaal gaat lukken, blijft spannend. De ijsbaan van Valthe bijvoorbeeld ligt vlakbij de gedempte poel. "Dat is het grootste voortplantingswater van de knoflookpad. Besmettingsgevaar is er altijd", aldus boswachter Veldhoen. "Maar de ijsbaan is een vrij geïsoleerd water, omdat het grondwater-gevoed is. De watercrassula is daar gelukkig nog niet gevonden."