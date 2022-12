Maximale taakstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk met klaphamer

De rechtbank in Almelo heeft Sebastiaan O. veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand nog een celstraf van zeven maanden.

De 38-jarige inwoner van Haaksbergen is volgens de rechter verantwoordelijk voor het ongeluk op Oudejaarsdag met een klaphamer. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven, een 11-jarige jongen raakte zwaargewond.

"Er is een opeenstapeling van fouten en onnadenkendheden te constateren", zei de rechter vanmiddag, meldt RTV Oost. "Daarom kan de dood van Bram en het zware letsel van Robbin aan O. worden toegerekend." Met name het feit dat hij de klaphamer op klaarlichte dag midden in een woonwijk gebruikte, met veel kinderen als omstanders, nam de rechter hem kwalijk.

"O. heeft dit drama nooit willen veroorzaken, maar had anders moeten en kunnen handelen", vervolgde de rechter, die een gevangenisstraf dus niet op zijn plaats vond.

8 meter afstand

Een klaphamer is een metalen constructie, ongeveer zo groot als een tafel, met een scharnier en een hamerachtige punt. In een bakje aan de onderkant wordt een explosief poeder gelegd. Daarna wordt met de hamer op het poeder geslagen, met een harde knal tot gevolg.

Bram werd dodelijk in de borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal van de klaphamer. Robbin hield aan de klap blijvende verwondingen aan zijn benen over. Uit onderzoek bleek dat de kinderen op ongeveer 8 meter afstand stonden toen plaatsgenoot O. met de klaphamer knalde. Hij noemde het ongeluk in een eerdere zitting "ontzettend verschrikkelijk".

De man kocht het apparaat op Marktplaats bij een particulier. Justitie wil de verkoper vervolgen voor het verkopen van de klaphamer en het bijbehorende klaphamerpoeder.