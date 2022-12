Honderden toeristen gestrand bij Machu Picchu door protesten in Peru

Honderden buitenlandse toeristen zijn gestrand in Peru als gevolg van de anti-regeringsprotesten in het land. De trein van en naar de bekendste trekpleister van het land, de historische ruïnestad van de Inca's Machu Picchu, rijdt niet meer. In het dorp dat toegang biedt tot Machu Picchu, het kuuroord Agua Calientes, zitten sinds gisteren bijna 800 toeristen vast.

Er is maar één snelle manier om bij de Incastad te komen en dat is per trein over de 110 kilometer lange spoorverbinding vanuit de plaats Cuzco. Een andere manier is een meerdaagse trektocht over de Inca Trails.

De autoriteiten hebben het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor. Daarmee zou de veiligheid van de passagiers in gevaar kunnen komen. Het is niet bekend of er ook Nederlanders vastzitten in het dorp.

De burgemeester van Machu Picchu heeft de regering gevraagd om hulp om de toeristen te evacueren.

Ook verschillende luchthavens in het land zijn gesloten vanwege protestacties van demonstranten, die probeerden de luchthavens over te nemen, onder meer in Cuzco.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Peru aangepast van geel naar oranje, wat betekent dat het mensen wordt afgeraden naar Peru te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Buitenlandse Zaken noemt de situatie vanwege de wegblokkades en gewelddadigheden in het land "zeer onvoorspelbaar".

Noodtoestand

De regering kondigde gisteren de noodtoestand af voor dertig dagen naar aanleiding van de onrust in het land. De protesten begonnen nadat president Castillo op 7 december was afgezet omdat hij het parlement wilde ontbinden, juist om afzetting te voorkomen. Hij werd vastgezet in de hoofdstad Lima en zal worden aangeklaagd voor rebellie. Aanklagers zullen een celstraf van maximaal drie jaar eisen.

Aanhangers van Castillo gingen de straat op om hun steun aan hem te betuigen. Zaterdag, toen vicepresident Boluarte werd beëdigd als de nieuwe president, demonstreerden ook duizenden mensen. De protesten namen daarna toe en er vielen zeker zes doden en meerdere gewonden.

De demonstranten eisten onder meer de vrijlating van Castillo en vervroegde verkiezingen. Boluarte zegde toe dat die in 2024 zouden worden gehouden, in plaats van zoals was gepland in 2026. Die datum wordt mogelijk nog verder naar voren gehaald, naar komend jaar.