FC Utrecht blijft bij koploper VVV-Venlo steken op een gelijkspel

Een tegenvaller voor FC Utrecht, dat aan zijn eerste competitiewedstrijd begon na de verplaatsing van het treffen met AZ. De ploeg van trainer John van den Brom toonde ambities voorafgaand aan het seizoen. Een aanval op de top moest worden ingezet, maar op het natuurgras in Venlo kon Utrecht aanvankelijk niet imponeren.

Na de 5-3 overwinning bij FC Emmen was de sfeer opperbest bij de Limburgse koploper. Vooral de Griek Georgios Giakoumakis viel op, met een hattrick.

Het ambitieuze FC Utrecht is in zijn eerste competitiewedstrijd niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel bij VVV-Venlo. Vooral de eerste helft van de gasten bleef achter bij de verwachtingen. Na rust toonde Utrecht beterschap, maar de verdiende zege bleef uit.

Utrecht had meer balbezit en schakelde in de tweede helft een tandje bij. VVV beperkte zich steeds meer tot tegenhouden en moest na bijna een uur spelen een tegentreffer incasseren. Sean Klaiber rondde af na een vlot lopende aanval.

De bezoekers gingen na de 1-1 op jacht naar de zege. Mahi kreeg een uitstekende kopkans, maar Kirschbaum had een katachtige reflex in huis. Een minuutje later stuitte Mahi wederom op de Duitse doelman. De rebound van Van Overeem kwam op het lichaam van Christian Kum.

Met Eljero Elia als invaller trachtte Utrecht in de slotfase alsnog de drie punten te pakken, maar VVV hield met hangen en wurgen stand.