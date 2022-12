'Verdachte corruptieschandaal Europarlement bekent schuld aan omkoping'

Een van de verdachten uit het mogelijke omkopingsschandaal in het Europees Parlement (EP) heeft schuld bekend, melden de Belgische krant Le Soir en de Italiaanse krant La Repubblica. Het gaat om de partner en politiek assistent van de Griekse Eva Kaili, de uit haar ambt gezette vicevoorzitter van het parlement. Hij zou hebben toegegeven dat hij meewerkte aan omkoping door Qatar en ook Marokko, een land dat tot nu toe niet met de zaak in verband werd gebracht.

Francesco Giorgi was een van de zes verdachten die vorige week werden opgepakt in een corruptieonderzoek, dat al sinds juli loopt. Doel van de omkoping zou zijn om de besluitvorming in het parlement in een voor Qatar gunstige richting te beïnvloeden. Afgelopen weekend werden honderdduizenden euro's gevonden in het onderzoek. Qatar sprak eerder al alle beschuldigingen tegen.

Giorgi zegt het geld in de organisatie te hebben beheerd. De spin in het web is volgens hem de voormalige Italiaanse Europarlementariër Antonio Panzeri, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Fight Impunity. Giorgi was lang zijn medewerker. Eerder schreef de Financial Times al dat Panzeri met zijn vrouw en zijn dochter op een door Qatar betaalde vakantie is geweest, ter waarde van 100.000 euro.

Ook zegt Giorgi dat hij twee Europarlementariërs ervan verdenkt steekpenningen te hebben aangenomen.

Uit documenten in handen van de kranten zou blijken dat Panzeri, Cozzolino en Giorgi contact hadden met de Marokkaanse inlichtingendienst DGED en met Abderrahim Atmoun, ambassadeur van Marokko in Polen.

'Opvallend'

Kaili, die dus de partner is van Giorgi, is een voormalig tv-presentatrice die sinds 2014 in het EP zat voor de Griekse sociaaldemocraten. Zij is inmiddels geroyeerd door haar partij en uit de Europese sociaaldemocratische fractie gezet. Volgens De Standaard is het opvallend dat Giorgi alle schuld op zich neemt en daarmee Kaili in bescherming lijkt te nemen. Het was namelijk Kaili zelf die in het EP openlijk pro-Qatar was.

Het Europees Parlement zou stemmen over de vraag of Qatarezen zonder visum naar EU-landen mogen reizen. Kaili lobbyde om dat voor elkaar te krijgen. Ook verdedigde ze de mensenrechtensituatie in Qatar. Zo zei ze in een toespraak vorige maand dat de Golfstaat vooroploopt in werknemersrechten en haalde ze uit naar mensen die kritiek leverden op Qatar.

Ook op Twitter was ze opvallend positief over de situatie in Qatar: