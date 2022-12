Schumacher als reservecoureur naar F1-team Mercedes: 'Nieuwe start'

Mick Schumacher fungeert volgend seizoen als reserve bij het Formule 1-team van Mercedes. De 23-jarige coureur, die de afgelopen twee seizoenen voor Haas reed, wordt de back-up voor Lewis Hamilton en George Russell.

"Hij is een getalenteerde coureur", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Hij is een harde werker en ontzettend leergierig. We weten ook dat hij met twee jaar ervaring in de Formule 1 klaar is om op korte termijn in te stappen om Lewis of George te vervangen, mocht dat nodig zijn."

Herkansing

Schumacher ziet de stap naar Mercedes als een 'nieuwe start'. "Ik ben blij met het vertrouwen dat Toto Wolff en alle betrokkenen in mij hebben", zegt hij.

De zoon van Michael Schumacher debuteerde twee seizoenen terug bij Haas, maar wist weinig indruk te maken. In zijn eerste termijn pakte de coureur nul punten, afgelopen seizoen twaalf.

In november werd bekend dat Schumacher zijn stoeltje kwijtraakt aan Nico Hülkenberg. Door het vertrek van Nyck de Vries naar AlphaTauri, was de plek die Schumacher nu bij Mercedes gaat opvullen nog vacant.