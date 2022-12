Ziekte slaat weer toe bij shorttrackers: Van 't Wout en Boer ontbreken in Almaty

Shorttracker Jens van 't Wout doet niet mee aan de wereldbekerwedstrijden in Almaty (Kazachstan). Hij heeft koorts en moet daardoor de vierde wereldbeker van het seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Van 't Wout beleeft dit seizoen zijn doorbraak. Hij won tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de 500 en 1.500 meter en was vorig weekend in Almaty de sterkste op de 1.000 meter.

Ook Teun Boer ontbreekt

Ook Teun Boer is ziek en doet in Kazachstan niet mee. Boer won tijdens de eerste World Cup van het seizoen in Montreal brons op de 1.000 meter. Vorig weekend ontbrak Xandra Velzeboer al vanwege ziekte.

Omdat Boer en Van 't Wout niet meedoen, heeft de achtervolgingsploeg van Nederland slechts het minimale aantal van vier schaatsers beschikbaar (Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Friso Emons en Kay Huisman) en zijn er geen reserves.

De Nederlandse ploeg laat weten er alles aan te doen om nog meer afmeldingen te voorkomen. Meerdere teams in Almaty kampen met ziektegevallen.