Tientallen DDoS-websites opgerold door internationale samenwerking politie

Ruim vijftig van 's werelds grootste 'DDoS-for-hire'-websites zijn offline aangehaald. Een internationale samenwerking van de politie in Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen heeft geleid tot het oprollen van de DDoS-serviceproviders.

Bij die websites konden gebruikers op bestelling krachtige DDoS-aanvallen kopen tegen lage prijzen. De politie waarschuwt dat beheerders en gebruikers van DDoS-diensten de komende tijd nog meer acties kunnen verwachten.

De gezamenlijke operatie 'Power OFF' heeft nu geleid tot zeven arrestaties. In de VS zijn zeker zes mensen opgepakt en in het VK werd ook iemand gearresteerd. Dankzij het onderzoek van de Nederlandse politie kon de verdachte in het VK worden gepakt, zegt de politie zelf.

Vloedgolf aan informatie

Bij een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) worden er vanuit een netwerk van computers in een keer heel veel data naar een server gestuurd, veel meer dan normaal. Door deze vloedgolf aan informatie zijn de servers (en daarmee websites of apps) tijdelijk offline óf slecht bereikbaar.

In 2019 speelde de Nederlandse politie een grote rol bij het neerhalen van de grootste cybercriminele website Webstresser.org. Het leverde volgens de politie toen een schat aan informatie over de ruim 150.000 gebruikers op.