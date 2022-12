Na 'zware periode' gedijt shorttracker Emons goed bij nieuwe bondscoach Kerstholt

Turbulent. Zo kun je het afgelopen seizoen van Friso Emons gerust noemen. De 24-jarige shorttracker, die dit weekend in actie komt bij de wereldbekerwedstrijden in Almaty, miste de Olympische Spelen en had het daar moeilijk mee. Hij krabbelde weer op en sloot af met WK-zilver. "Het was voor mij wel een mentaal zware periode", kijkt Emons bijna een jaar later terug op het mislopen van de Winterspelen in Peking. Olympische droom Emons behoorde het hele seizoen tot de mannen die in aanmerking kwamen voor een ticket naar China, maar toen bondscoach Jeroen Otter de namen van de selectie bekendmaakte, zat hij er niet tussen en zag hij zijn olympische droom in duigen vallen. "Als je niet meegaat naar de Spelen, is dat natuurlijk even vervelend. Dat is zuur. En dan heb je ook even niet zoveel zin meer om nog van alles en nog wat te gaan doen hier op de ijsbaan."

De Tilburger nam even wat afstand van de sport en ging snowboarden met een paar vrienden. Maar "de liefde voor het schaatsen is nooit helemaal verdwenen" bij Emons. Na zijn korte pauze stond hij weer op het ijs en mocht hij met de aflossingsploeg naar de WK in het Canadese Montréal. Daar won hij zilver, waarna de hele Nederlandse ploeg door schaatsbond KNSB ook nog werd uitgeroepen tot shorttracker van het jaar. "Dat was voor mij wel een mooie afsluiter om die hele lastige periode tot een positief einde te brengen." Weg van alles "Ik heb het ook gezien als een leermoment", vertelt Emons met een glimlach op zijn gezicht, die aantoont dat hij met plezier op de ijsbaan staat. "Het was vervelend, maar ik ben er, denk ik, ook wel weer beter van geworden." Na de WK vloog de shorttracker "in één streep door naar vakantie". "Ik ben even weggegaan van alles. Dat was heel fijn en daarna ben ik weer fris begonnen aan de trainingen en ben ik met bondscoach Niels Kerstholt gaan bouwen aan een nieuw seizoen."

Friso Emons (zonder pet of muts) met de Nederlandse aflossingsploeg na het winnen van WK-zilver - Orange Pictures

Kerstholt is de opvolger van Jeroen Otter als bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. Emons: "Zijn manier van trainen past beter bij mij dan hoe we dat voorheen deden. Ik heb daardoor ook meer vertrouwen gekregen." "Hij heeft meer aandacht voor techniek. Dat miste ik vorig jaar een beetje. We trainden een beetje eentonig en als je dan in een flow komt waarin het niet helemaal lekker gaat, kun je ook niet terugvallen op de basis om vervolgens weer op te bouwen. Het was altijd maar rammen. Maar als het niet loopt, dan loopt het niet." "Niels weet veel beter hoe dat werkt, vooral bij ons als jonge sporters. Dat je af en toe in zware trainingsweken en ook na een wedstrijd even een stapje terug moet doen om weer aan je techniek te werken, weer het gevoel terug te krijgen om daarna weer wat stapjes vooruit te doen." Complimenten voor Kerstholt Ook Jens van 't Wout laat weten goed te gedijen onder Kerstholt. "Door de andere aanpak is het niveau van het hele team omhoog gegaan", denkt de 21-jarige shorttracker. "Ik denk dat we gewoon allemaal veel stappen hebben gezet. Als je anderen een stap ziet zetten, wil je dat zelf ook, dus dan zet je zelf ook weer een stap."

Friso Emons bij de kwalificatiewedstrijden voor de World Cup - ANP