Streppel vertrekt vroegtijdig bij Roda naar 'oude liefde' Helmond

Trainer Jurgen Streppel vertrekt bij Roda JC. Hij wordt technisch directeur bij Helmond Sport. De 53-jarige coach, die een meerjarig contract had bij de Limburgers, verlaat de voetbalclub na twee seizoenen.

Roda staat nu op de negende plaats in de eerste divisie. Een deel van de supporters had daarom kritiek op Streppel. Maar dat heeft volgens algemeen directeur Jordens Peters niets te maken met het vertrek, die zegt overvallen te zijn door het vertrek van de trainer.

"We waren nog lang niet op elkaar uitgekeken en hadden een duidelijke ambitie waar te maken. Niet iedereen ziet wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar we hebben de weg omhoog te pakken, met stijgende commerciële inkomsten, supportersaantallen, waarde op het veld en het groeiende vertrouwen van al onze stakeholders. De regio staat weer achter de club en daar had Jurgen een belangrijk aandeel in."

Oude liefde

Streppel keert met zijn overstap terug bij de club waar hij zestien jaar voor werkte en ook als verdediger actief was. Helmond betaalt een onbekende afkoopsom. Streppel zegt blij te zijn met de terugkeer naar zijn 'oude liefde'. "Je maakt zo'n keuze op gevoel. Ik heb er dan ook lang over na moeten denken, maar bij Helmond Sport liggen ook mogelijkheden. Zo eerlijk moet je zijn."

Streppel zit morgen, ondanks zijn naderende vertrek, nog 'gewoon' op de bank bij het laatste duel van Roda JC voor de jaarwisseling. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.