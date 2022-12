Dickpic delen moeilijker gemaakt voor online potloodventer

Je telefoon trilt in je zak. "Jochem wil een foto delen" staat op je scherm. Jochem? Je kent geen Jochem. Je nieuwsgierigheid wint en je klikt op accepteren. Opeens staat het geslachtsdeel van Jochem op je scherm.

Seksuele intimidatie via AirDrop, door bijvoorbeeld dickpics te sturen aan vreemden, is in het buitenland een veelvoorkomend probleem, en komt ook in Nederland voor. Apple geeft gebruikers nu in een nieuwe softwareupdate de mogelijkheid om de instellingen van de functie aan te passen en zo spam of zelfs seksuele intimidatie te voorkomen.

AirDrop is een functie op Apple-apparaten die bluetooth gebruikt om apparaten binnen een afstand van 9 meter te vinden. Naar alle gevonden apparaten kunnen beeldmateriaal of bestanden worden gestuurd, ook naar apparaten van mensen die niet in iemands contactenlijst staan.

De ontvanger kan er vervolgens voor kiezen om het verzoek te accepteren. Een afzender met slechte bedoelingen weet vaak niet naar wie hij of zij het beeldmateriaal stuurt. Zo kan het ook gebeuren dat een (naakt)foto bij een kind met een smartphone belandt. In de nieuwe IOS 16.2-update komt er een limiet van 10 minuten voor gebruikers om AirDrop-bestanden met 'iedereen' te delen. Daarna wordt de instelling automatisch veranderd in 'alleen contacten'.

Het is de vraag of de aanpassing het intimidatieprobleem oplost.