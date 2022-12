Steenbergen bezorgt met brons Nederland eerste succes op WK kortebaan

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de WK kortebaan in Melbourne voor het eerste Nederlandse succes gezorgd. De 22-jarige zwemster tikte op de 100 meter vrije slag als derde aan in de finale en legde daarmee beslag op het brons.

In de halve finales van woensdag waren er drie vrouwen nog sneller dan Steenbergen. De Australische Emma McKeon en haar landgenote Madison Wilson en de Hongkongse Siobhan Haughey. In de finale van donderdag was Steenbergen sneller dan Wilson, maar moest ze vijfvoudig olympisch kampioen McKeon en Haughey voor laten gaan.

Met een tijd van 51,25 seconden dook Steenbergen ruim onder haar persoonlijke record van 51,85 dat ze in de halve finale zwom. Ze had al twee keer brons op een WK kortebaan, maar dit is haar eerste individuele medaille.