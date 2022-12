Provincie gaat deel miljoenenverlies Floriade niet compenseren

Maar volgens een meerderheid van Provinciale Staten is het geld uit dat fonds daar niet voor bedoeld. Statenlid Marc van Rooij van 50Plus wijst er bij Omroep Flevoland op dat de Floriade geen kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld mondkapjes of afzetlinten. Ook golden geen coronamaatregelen meer bij de start van de Floriade in april van dit jaar.

Provinciale Staten van Flevoland hebben een bijdrage van 2,3 miljoen euro aan de gemeente Almere geblokkeerd. Almere had een beroep gedaan op het speciale coronafonds van de provincie nadat de Floriade op een financiële flop was uitgelopen.

Opmerkelijk genoeg wilde het provinciebestuur de gemeente aanvankelijk wél tegemoetkomen met een bijdrage van 2,3 miljoen euro. "De gemeente Almere had terecht, denken wij, een beroep gedaan op de coronasteun. We hebben het streng beoordeeld en het klopt", zei gedeputeerde Jop Fackeldey (PvdA). Dat de Staten nu tegen zijn, noemt hij teleurstellend.

De provincie Flevoland heeft nu plots nog 2,3 miljoen euro in het coronanoodfonds zitten. Bedrijven kunnen zich melden. "Maar die zullen we wel toetsen aan dezelfde strenge criteria waaraan we ook Almere getoetst hebben", zegt Fackeldey. "Het moet echt gaan om covid-gerelateerde kosten die gemaakt zijn in het verleden."