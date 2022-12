Rabobank: regionaal verschil in economische groei neemt toe

De verschillen tussen de regio's in Nederland worden groter, als je kijkt naar de economische groei, stelt de Rabobank in een studie. In bijvoorbeeld de regio Brainport Eindhoven en Groot-Amsterdam is er volgend jaar groei, van soms wel 2 procent. Aan de andere kant zijn er ook veel plekken in Nederland waar er krimp is.

Voor heel Nederland rekent de Rabobank op 0,6 procent economische groei, maar in een kwart van de regio's is er krimp. Het gaat dan om veel delen van het noorden van het land, zoals Zuidwest-Friesland en Zuidoost- en Noord-Drenthe. Ook in en rond Gouda, Alphen aan den Rijn, Alkmaar en de IJmond is er krimp.

Dat komt volgens de bank doordat er veel bedrijven in de industrie en handel actief zijn. Dat zijn sectoren waar volgend jaar krimp wordt verwacht. Daarnaast zijn het regio's die de afgelopen jaren al minder hard zijn gegroeid.

Aantrekkingskracht

Regio-econoom Rogier Aalders van de Rabobank zegt dat het niet een nieuw fenomeen is dat er verschillen zijn in de groei van regio's. "We zien het al decennialang. Vooral de noordelijke helft van de Randstad, met name Amsterdam, groeit heel hard. Daarbuiten is Brainport Eindhoven een groeigebied. De aantrekkingskracht van een aantal regio's is zo groot dat bedrijven daarnaartoe gaan. Vanwege de allure, de netwerken en de arbeidsmarkt."

Volgens Aalders hoeft het niet per se slecht te zijn dat sommige regio's daarop achterblijven. "Groei heeft namelijk ook negatieve effecten. Zo kan het moeilijk zijn om een huis te vinden en ook de milieukwaliteit laat te wensen over in regio's waar het hard gaat."

Volgens hem hoeft de krimp in sommige regio's er niet toe te leiden dat de werkloosheid gaat oplopen, omdat mensen in krimpregio's soms werken in gebieden waar er juist groei is.