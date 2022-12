Treinstaking bij Arriva in het noorden van Nederland

Het treinverkeer van de regionale vervoerder Arriva in het noorden van Nederland ligt vandaag plat. Machinisten en conducteurs staken voor een loonsverhoging van 10 procent.

NS-treinen van en naar Groningen en Leeuwarden rijden wel.

Aanvankelijk had het actievoerend personeel voor vandaag alleen een staking in Friesland aangekondigd. Maar vanochtend vroeg besloot Arriva om ook in Groningen geen treinen te laten rijden.

"Machinisten uit Friesland rijden ook deels in Groningen, daarom hebben we besloten voor duidelijke communicatie", aldus een woordvoerder van Arriva bij RTV Noord. "Van tevoren kunnen we niet inschatten hoe groot zoiets wordt, daar moeten we op acteren. Onze reiziger staat voorop, daarom maken we deze moeilijke keuze."

Dikke middelvinger

De medewerkers van Arriva leggen het werk neer, omdat het overleg over een nieuwe cao op niets is uitgelopen. De bonden eisen een forse loonsverhoging en verlaging van de werkdruk. De werkgevers van Arriva (en andere streekvervoerders) bieden 5 procent. "Dat is eigenlijk een dikke middelvinger naar machinisten, conducteurs en vakbonden", zei FNV-bestuurder Edwin Kuiper eerder.

CNV-bestuurder Sijtze de Bruine wijst erop dat collega's bij de NS wel een loonsverhoging van 9,25 procent hebben gekregen. "Dat is een andere cao, dus het is niet helemaal te vergelijken. Maar daar wordt natuurlijk wel naar gekeken."

Vervangend vervoer lastig

Reizigers die gestrand zijn, kunnen volgens Arriva contact opnemen met de klantenservice. Gemakkelijk alternatief vervoer zoeken zit er niet in. Vanuit Groningen rijdt de Arriva-bus naar Leer wel en ook de reguliere bussen richting Emmeloord en Drachten rijden, omdat de chauffeurs van die bussen onder een andere cao vallen.

Maar veel taxi's rijden niet omdat chauffeurs uit het leerlingenvervoer en chauffeurs die wmo-taxi's rijden, vandaag ook staken.

Ook morgen wordt gestaakt door Arriva-personeel. Volgens de bonden leggen dan de machinisten en stewards uit Groningen het werk neer. Of dat betekent dat dan ook de treinen in Friesland weer uit de dienstregeling worden genomen, is nog onbekend