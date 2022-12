Gladheid leidt tot drukke ochtendspits, nog altijd code geel

De vrieskou van afgelopen nacht heeft in grote delen van het land geleid tot gladheid en drukte op de weg. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven, met uitzondering van Limburg en de Waddeneilanden. Volgens de ANWB was de ochtendspits drukker dan normaal. Rond 8.30 uur stond er bijna 800 kilometer file op snel- en N-wegen. Inmiddels zijn bijna alle files opgelost. Wel waarschuwt de ANWB automobilisten voor gladde wegen. Bus rijdt tegen huis Op verschillende plekken in het land ging het door de gladheid mis en verloren bestuurders de macht over het stuur. Meerdere auto's raakten te water of reden tegen de vangrail, vooral in het zuidwesten van het land en het noorden van Noord-Holland. In Westkapelle heeft een lijnbus de gevel van een woning geramd, meldt Omroep Zeeland. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, wel was er flinke schade. Ook waren er problemen bij de weg over de Oosterscheldekering (N57). Vanwege een kettingbotsing is de weg in beide richtingen dicht. In Noordbeemster belandde een automobilist ondersteboven in een bevroren sloot:

De man belandde in Noordbeemster, bij Hoorn, ondersteboven in de sloot. Hij bleef ongedeerd. Bij een controle door de politie bleek dat er alcohol in het spel was. - NOS