Gedragen WK-shirts Oranje scoren volop: ruim 300.000 euro opgehaald met veiling

"Laatst hadden we een Cristiano Ronaldo verkocht voor bijna 50.000 euro", zegt Tijmen Zonderwijk zonder blikken of blozen. Hij is eigenaar van MatchWornShirt, een online veilinghuis voor voetbalshirtjes. Hij staat midden in een grote ruimte vol dozen, verpakkingen, snijmachines en lijsten die omwikkeld zijn met bubbeltjesplastic. Vanuit dit kantoorpand, gevestigd op een Amsterdams bedrijventerrein, worden voetbalshirtjes verkocht voor honderden, duizenden, of soms tienduizenden euro's per stuk. "Wat denk je dat een WK-finaleshirt van Messi straks waard is? Het einde van een tijdperk. Dat kan zomaar een half miljoen euro worden op een veiling. Als hij dat zou willen natuurlijk." PSG, Real en nu ook Oranje Al vijf jaar is Zonderwijk, voorheen advocaat aan de Zuidas, bezig met het veilen van voetbalshirts. Samen met zijn broer runt hij de start-up die inmiddels vijftig personeelsleden telt en zaken doet met onder andere Paris Saint-Germain, Celtic, PSV, Feyenoord, Borussia Dortmund en Real Madrid. Niet gek dus dat de internationals van Oranje uitkwamen bij Zonderwijk met een bijzonder verzoek: of het Amsterdamse veilinghuis alle gedragen WK-shirtjes, inclusief handtekening op het rugnummer, kon veilen voor het goede doel.

De opbrengst van de shirt gaat naar gastarbeiders die in Qatar aan de stadions voor het WK hebben gewerkt, - NOS

"De spelers en de KNVB willen via deze weg geld inzamelen voor de arbeiders die gewerkt hebben aan onder meer de stadions in Qatar", zegt Zonderwijk, die het eervol zegt te vinden aan het initiatief mee te werken. Opbrengst voorlopig 320.00 euro Momenteel staat de teller van de afgehamerde voetbalshirts voor het goede doel op 320.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen, aangezien de veiling van de kwartfinaleshirts tegen Argentinië pas vrijdag sluit. Voor verzamelaars en vermogende liefhebbers blijkt de digitale veiling een unieke kans om WK-shirts te bemachtigen. Nooit eerder werden dergelijke shirts op deze manier beschikbaar gesteld.

Ik denk dat mensen het zien als een alternatief voor kunst of fotografie. Tijmen Zonderwijk over de shirtjes van het Nederlands elftal

Opvallend is dat de Oranje-shirts volop scoren in het buitenland, iets dat op het veld afgelopen weken maar moeizaam gebeurde. "Die fans vinden het mooi om een stukje van de wedstrijd in huis te kunnen halen. Het is iets tastbaars, zeker voor mensen die niet in staat zijn om iedere wedstrijd naar het stadion te gaan", zegt Zonderwijk. Hij vergelijkt een ingelijste Noppert, Memphis of Aké met een Rembrandt, Van Gogh of pakweg een Erwin Olaf, de fotograaf. "Ik denk dat mensen het zien als een alternatief voor kunst of fotografie. Iets moois dat je vereeuwigt aan je muur."

De verzameling shirts in het kantoorpand is gigantisch - NOS

"Hier het shirt van Dumfries tegen Ecuador met z'n handtekening. Of deze, van Aké. Ja, en hier heb je Virgil, Bergwijn en Memphis tegen de USA", zegt Zonderwijk als hij met zijn handen langs de shirtjes glijdt die aan een rek hangen. Komende dagen zullen ze, ingelijst en wel, worden opgestuurd naar hun nieuwe eigenaar. Zonderwijk pakt een shirt, glimlacht en ruikt eraan. Of-ie naar echt gras ruikt? "Jazeker, en beetje naar voetbaltas. Onze klanten willen die emotie graag ruiken, ervaren als ze het shirt ontvangen." 104 shirts Oranje verkocht Waar de shirtjes van Oranje naartoe gaan? Uit een analyse van de NOS blijkt dat er momenteel 104 WK-shirtjes van Oranje onder de hamer zijn gegaan. Slechts 36 exemplaren bleven in Nederland, waaronder het debuutshirt van Andries Noppert.

De shirts hangen klaar om verpakt en verzonden te worden - NOS

Verreweg de meeste voetbaltruitjes blijken in handen te zijn gekomen van buitenlandse kopers, met name Aziaten (27 stuks) en Amerikanen (10 stuks). De shirts waar Cody Gakpo drie keer in scoorde? Verscheept naar Hong Kong, Singapore en China. Virgil liep als een trein Opvallend is ook de populariteit van captain Virgil van Dijk ten opzichte van andere internationals. Zijn digitaal afgehamerde WK-shirtjes leverden gemiddeld ruim 6.000 euro op, meer dan wie ook in de selectie van Louis van Gaal. Nummer twee Frenkie de Jong volgt op gepaste afstand: gemiddeld 5.000 euro. Het minst in trek waren de shirts van de reservekeepers Justin Bijlow (900 euro gemiddeld) en Remko Pasveer (1.000 euro gemiddeld).

Afbeelding ter illustratie - NOS