Voor oud-spaarders DSB Bank ligt alleen vandaag nog 13 miljoen euro klaar

De failliete DSB Bank loopt op zijn laatste benen. De resterende schuldeisers zijn oud-spaarders en Nederlandse banken en die worden de komende dagen gecompenseerd. De huur van het tijdelijke kantoorpand in Wognum is per 31 december opgezegd. Spaarders die rente zijn misgelopen, konden zich melden bij een speciaal loket. Maar niet iedereen klopte aan, ondanks reclame- en advertentiecampagnes. Er is maar voor 30 miljoen euro aan rentebetalingen opgevraagd, dat betekent dat er nog 13 miljoen euro over is. Zo'n 288.000 oud-spaarders bij DSB kunnen vandaag voor het laatst een aanvraag doen. Daarna gaat het loket dicht en is het helemaal klaar met de bank van Dirk Scheringa.

De DSB Bank (DSB staat voor Dirk Scheringa Beheer) viel midden in de kredietcrisis, in oktober 2009, om en ging failliet. Dat had de bank aan zichzelf te wijten, schreef de curator in 2012. De invloed van Scheringa was te groot, de organisatie zwak en toezichthouder DNB stond te veel op afstand. De afgelopen twaalf jaar hebben curatoren het faillissement afgewikkeld. Alle bestaande hypotheken en kredieten zijn vorig jaar verkocht aan zakenbank NIBC en in december vorig jaar werd het faillissement officieel beëindigd. Uiteindelijk bleef er nog een bedrag van 667 miljoen euro over, te verdelen over de laatste schuldeisers.