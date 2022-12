Aanvaller man Pelosi had ook Tom Hanks en zoon Joe Biden in vizier

De man die de echtgenoot van Nancy Pelosi, Paul Pelosi, eind oktober in hun woning in San Francisco aanviel met een hamer had het op meer publieke figuren gemunt. Dat heeft een agent die de verdachte op de dag van de aanval verhoorde, verklaard tegen de rechter.

David DePape had onder anderen acteur Tom Hanks, Hunter Biden (zoon van de Amerikaanse president Joe Biden) en de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, in zijn vizier. De agent zei niet of de politie bewijs had dat DePape concrete plannen had om hen iets aan te doen.

De 42-jarige DePape wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Ook wordt hij verdacht van het "belemmeren of beïnvloeden van of wraak nemen op een federale functionaris door het bedreigen of verwonden van een familielid". Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat daar opgeteld 50 jaar gevangenisstraf op staat.

'Waar is Nancy, waar is Nancy?'

De indringer was die bewuste nacht van plan de voorzitter van de Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi te gijzelen omdat er "kwaad is in Washington" en zij de tweede in lijn van opvolging is voor het presidentschap.

Paul Pelosi raakte bij de aanval gewond, de aanvaller sloeg de 82-jarige met een hamer op het hoofd. Hij zou daarbij "waar is Nancy, waar is Nancy?" hebben geroepen. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, was op dat moment in Washington D.C.