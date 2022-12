Hockeyers tonen beterschap, maar verliezen na shoot-outs toch van Argentinië

De Pro League als WK-voorbereiding is vooralsnog geen succes voor de Nederlandse hockeyers. Ook het tweede duel leverde geen overwinning op. Het thuisspelende Argentinië sleepte tegen Oranje een gelijkspel uit het vuur (2-2) en nam daarna de shoot-outs beter.

Bondscoach Jeroen Delmée zag het op voorhand al niet zitten om een maand voor het wereldkampioenschap onder slopende omstandigheden aan deze competitie deel te nemen, maar deze internationale duels zijn vanuit de Internationale Hockey Federatie verplicht gesteld.

Oranje neemt initiatief

Op de geblesseerde Thijs van Dam na, kon Delmée al wel al zijn internationals aan het werk zien. En na de kansloze 3-0 tegen Groot-Brittannië wist Oranje tegen Argentinië wel het initiatief te nemen. Tjep Hoedemakers tikte de 0-1 binnen en uit een strafcorner zorgde Jip Janssen voor de 1-2.

Tussendoor had Nicolás Della Torre keeper Maurits Visser kansloos gelaten met zijn krachtige inzet vanuit een corner. En door een knappe redding van Thierry Brinkman op de lijn werd de voormalige speler van Den Bosch later in de wedstrijd van een tweede treffer gehouden.

Bondscoach Jeroen Delmée had op voorhand al weinig zin in de verre Pro League-duels: