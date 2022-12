Wekdienst 15/12: Kort geding slavernij-excuses • Staking leerlingenvervoer

Goedemorgen! In Den Haag dient het kort geding over de datum van de slavernij-excuses van het kabinet: komen die maandag of niet? In het zorg- en leerlingenvervoer wordt vandaag gestaakt voor betere arbeidsomstandigheden.

Eerst het weer: het is op veel plekken bewolkt. Vooral in het noorden en langs de westkust vallen winterse buien, mogelijk met gladheid tot gevolg. De matige wind draait naar noordwest, het wordt 0 tot 5 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag dient het kort geding over de datum van de slavernij-excuses van het kabinet. Vijf Surinaamse stichtingen in Nederland eisen dat aanstaande maandag nog geen excuses worden gemaakt, zoals het kabinet wil. Vandaag vertrekt ook minister Kaag naar Suriname om daar met de regering te praten over het slavernijverleden.

Werknemers in het zorg- en leerlingenvervoer leggen in het hele land het werk neer voor een betere cao. Hoeveel chauffeurs er meedoen, is niet bekend.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gestaakt, daar door verpleegkundigen en artsen. Zij protesteren tegen personeelstekorten, lange wachtlijsten en onderbetaling.

Bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank in Breda dient een zaak van een statushouder die zijn gezin naar Nederland wil halen. De bodemprocedure kan grote invloed hebben op de nareisbeperking waartoe het kabinet in augustus heeft besloten.

Wat heb je gemist? De uitschakeling van het Marokkaanse voetbalelftal op het WK voetbal heeft in enkele steden in binnen- en buitenland tot onrust geleid. In Frankrijk kwam een minderjarige om het leven bij ongeregeldheden. In de Amsterdamse wijk Osdorp zochten meer dan honderd mensen de confrontatie met de politie. Er werd een noodbevel afgekondigd in de omgeving van de straat Tussen Meer en de Mobiele Eenheid moest optreden. Er zijn drie minderjarigen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Op het Mercatorplein in Amsterdam-West, waar het afgelopen weken onrustig was na wedstrijden van Marokko, bleef het kalm en waren meer agenten dan supporters te zien. Ander nieuws uit de nacht: Bezorgde Kamer steunt 'niet briljant' prijsplafond energie: Er waren veel vragen en zorgen, maar een ruime Kamermeerderheid heeft liever een prijsplafond met gebreken dan geen prijsplafond.

Ruimtewandeling Russische kosmonauten afgeblazen vanwege lek: Volgens NASA is de zevenkoppige bemanning van het ISS niet in gevaar geweest.

Voor 200.000 werkenden dreigt komend jaar magere loonsverhoging: Medewerkers van dierentuinen, de ggz, apothekers en visverkopers gaan er komend jaar financieel mogelijk verder op achteruit.

Het was de wens van Harry Brouwer om mee te doen aan een triatlon die hem op deze leeftijd toch nog het zwembad in dreef. Zijn vrouw wist van niets, terwijl hij twee maanden les kreeg. In het zwembad van Hoogezand behaalde hij zijn A-diploma. - NOS