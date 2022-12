Voor 200.000 werkenden dreigt komend jaar magere loonsverhoging

Hij wijst erop dat in de cao ook nieuwe afspraken zijn gemaakt over het salarisgebouw, waardoor sommige werknemers op de langere termijn meer gaan verdienen.

"Daar zijn we achteraf niet tevreden mee", zegt CNV-onderhandelaar Willem Kruithof. "We willen het gesprek aangaan om de afspraken aan te passen, maar dierenparken hebben ook geen makkelijke tijd gehad. Als de lonen omhooggaan, gaat dat weer in de prijs van het toegangskaartje zitten."

Medewerkers van dierentuinen, de ggz, apothekers en visverkopers gaan er komend jaar financieel mogelijk verder op achteruit. Ze werken in sectoren waarbij voor komend jaar een relatief lage loonsverhoging is afgesproken.

Volgens economen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht volgend jaar gemiddeld met 0,3 procent. Maar daarbij gaan ze uit van een stijging van de lonen met 4,6 procent, een veel hogere stijging dus dan in sommige cao's het geval is.

Het zijn afspraken die zijn gemaakt voordat de inflatie doorschoot naar meer dan 10 procent. In cao-akkoorden die de afgelopen maanden zijn afgesloten wordt juist een steeds hogere loonsverhoging afgesproken. Meer dan vijf miljoen mensen werken volgens afspraken die in een cao zijn vastgelegd.

In zo'n dertig cao's is voor komend jaar een loonsverhoging afgesproken van 2,5 procent of minder. Er vallen ruim 200.000 werknemers onder die afspraken, blijkt uit gegevens van werkgeversorganisatie AWVN.

In sommige sectoren lukt het de vakbonden om de gemaakte afspraken open te breken, bijvoorbeeld voor werknemers bij concertzalen en schouwburgen. Ze zouden er 2,5 procent bij krijgen in 2023, maar deze week is afgesproken dat die loonsverhoging wordt verdubbeld.

Voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg wordt het vandaag een spannende dag. De vakbonden willen af van de afspraak om de lonen in 2023 met 2,3 procent te verhogen. "We zijn niet blij met die loonstijging. De omstandigheden zijn veranderd en dat hadden we bij het afsluiten niet kunnen voorzien", zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt.

Andere cao's waarin een relatief lage loonsverhoging is, zijn die van apothekers (2,5 procent erbij), medewerkers bij woningcorporaties (2,4 procent), omroeppersoneel (2 procent) en vaste medewerkers van uitzendbureaus (2,4 procent over 2 jaar).

Werkgeversorganisaties waarschuwden gisteren dat niet alle werkgevers de inflatie kunnen compenseren. Ze wijzen erop dat steeds meer bedrijven met een eenmalige vergoeding komen om de inflatiepijn te verzachten.