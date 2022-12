Bezorgde Kamer steunt 'niet briljant' prijsplafond energie

De Tweede Kamer heeft tot in de nacht gedebatteerd met minister Jetten voor Klimaat en Energie over het haastig in elkaar gezette energieprijsplafond voor consumenten dat op 1 januari ingaat. Er waren veel vragen en zorgen, maar een ruime Kamermeerderheid heeft liever een prijsplafond met gebreken dan geen prijsplafond.

Een grote zorg van de Kamer is de ingewikkelde rekenmethode waarbij de jaarafrekening van consumenten invloed kan hebben op wat zij precies aan tegemoetkoming krijgen. Deze 'knip' in het prijsplafond voor gas en elektriciteit kan niet worden opgelost, zei de minister.

"Maar voor 95 procent van de huishoudens levert dit bij normaal energieverbruik geen nadeel op", verzekerde Jetten de Kamerleden. Dat de rekenmethode vragen oproept begrijpt hij. "We hadden het zelf inderdaad beter en actief moeten uitleggen. Maar de energieleveranciers kunnen het alleen op deze manier doen."